Die Polizei ermittelt Geldbeutel aus einer Handtasche geklaut

Geldbeutel aus einer Handtasche geklaut

Foto: Ursula Hildebrand

Ein bislang unbekannter Täter schlich sich in das unversperrte Büro des Caritasverbandes in der Spitalstraße in Schwandorf und entwendete aus der dort abgestellten Handtasche einer Mitarbeiterin deren Geldbeutel.