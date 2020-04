Polizei sucht Zeugen Opel-Fahrer kollidiert mit Motorrad-Fahrer und fährt einfach weiter

Einen unbekannten Opel-Fahrer suchen die Unfallfluchtfahnder der Polizeiinspektion Hof nach einem Unfall in Hof am Donnerstagnachmittag, 23. April.

Hof. Ein noch unbekannter Opel-Corsa-Fahrer befuhr am Donnerstag um 16.40 Uhr die Kreisstraße 5 von Hof in Richtung Döhlau. Zur gleichen Zeit fuhr ein 65-jähriger Motorrad-Fahrer die Gegenspur in Richtung Hof. In einer Linkskurve kam der Opel-Fahrer zu weit auf die Fahrspur des Zweiradfahrers und kollidierte mit dem linken Außenspiegel mit dem Arm des Motorrad-Fahrers. Glücklicherweise wurde der 65-Jährige dabei nur leicht verletzt.

Die Polizei Hof sucht nun nach dem Fahrer oder der Fahrerin des grauen Opel Corsa. Hinweise zu dem Unfall oder dem Unfallfahrzeug nimmt die Polizei Hof unter der Telefonnummer 09281/ 704-0 entgegen.