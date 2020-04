Am Mittwoch, 22. April, wurde ein 77-Jähriger aus dem Bereich Parkstein bei Waldarbeiten tödlich verletzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden hat die Ermittlungen übernommen.

Parkstein. Ein 77 Jahre alter Mann war am Mittwochvormittag zu Holzarbeiten in ein Waldstück bei Parkstein gegangen. Beim Umstürzen eines Baumstammes wurde der Mann lebensbedrohlich verletzt und in ein Klinikum gebracht. Dort erlag er wenige Stunden später seinen Verletzungen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden führt die Ermittlungen. Zum jetzigen Zeitpunkt bestehen keine Hinweise auf eine Fremd- oder Gewalteinwirkung.