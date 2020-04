Erneut zur Anzeige gebracht 30-Jähriger fährt notorisch ohne Führerschein

Foto: Ursula Hildebrand

Ein 30-Jähriger aus Schwandorf wurde am Mittwoch, 22. April, in den Mittagsstunden mit seinem Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Den Beamten war bereits bekannt, dass dem 30-Jährigen vor circa einem Jahr die Fahrerlaubnis in Deutschland entzogen worden war. Seitdem nutzte er seinen rumänischen Führerschein, um bei Kontrollen seine vermeintliche Fahrerlaubnis nachzuweisen.