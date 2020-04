Diebstahl Lebensmitteldieb erhält ein Jahr Hausverbot und Anzeige

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Dienstag, 21. April, gegen 18.45 Uhr, wurde in einem Verbrauchermarkt in der Wölsauer Straße in Marktredwitz ein 35-jähriger Mann aus Marktredwitz dabei beobachtet, wie er verschiedene Lebensmittel in seinen Rucksack steckte.