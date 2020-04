1.000 Euro Schaden Fliegender Sonnenschirm beschädigt geparktes Auto

Foto: 123rf.com

Eine Windböe ließ am Montagnachmittag, 20. April, einen Sonnenschirm in der Don-Bosco-Straße in Amberg durch die Luft fliegen und auf der Motorhaube eines geparkten Pkws notlanden.