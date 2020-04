Zeugen gesucht Pkw-Fahrer lässt Fahrzeug nach Unfall einfach stehen

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am späten Montagnachmittag, 20. April, bemerkten Beamte der Hofer Verkehrspolizei auf der Autobahn A72 bei Selbitz in Fahrtrichtung Westen im Bereich des Dreiecks Bayerisches Vogtland einen verunfallten Pkw im rechten Grünstreifen. Am Ford, aus dem Zulassungsbereich Ingolstadt, befanden sich allerdings keine Personen mehr. Der Pkw stand unversperrt und beschädigt im rechten Grünstreifen.