Sechs Jugendliche erwischt Im Wald mit Softair-Waffen aufeinander geschossen

Foto: Hoppe/123rf.com

Sechs Jugendliche trafen sich am Samstagnachmittag, 18. April, in einem nahegelegenen Waldstück an der Kennedystraße in Amberg mit ihren Softair-Waffen und schossen aufeinander.