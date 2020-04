Die Polizei ermittelt Shisha-Kohle löst Brand aus – zehn Meter Hecke abgefackelt

Foto: Bondar Viktor/123rf.com

Vermutlich hat die noch glühende Kohle einer Shisha in der Nacht auf Montag, 20. April, den Brand einer Thujenhecke in der Bergmannnstraße in AMberg ausgelöst.