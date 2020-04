Körperverletzung Ladendieb verletzt die Kassiererin nach Diebstahl

Foto: Ursula Hildebrand

Ein 40-jähriger Mann aus Wernberg betrat am Donnerstag, 16. April, um 10 Uhr, den Edekamarkt in der Nürnberger Straße in Wernberg-Köblitz und füllte seine beiden mitgebrachten Sporttaschen mit diversen Lebensmittel. Anschließend verließ er den Markt ohne die Ware zu bezahlen.