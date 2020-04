„Fahrradfahrer aufgepasst“ Erneut Fahrraddiebstahl bei der Polizei Waldsassen gemeldet

Ein Unbekannter entwendete im Zeitraum von Dienstag auf Mittwochnacht, 14. auf 15. April, im Mitterweg in Konnersreuth aus einer Garage ein schwarz-blaues Mountainbike der Marke Ghost vom Typ Kato 4.9 im Wert von circa 750 Euro.

Konnersreuth. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Waldsassen unter der Telefonnummer 09632/ 8490.

„Fahrradfahrer aufgepasst“

Bei der Polizeiinspektion Waldsassen wurden in den vergangenen Tagen vermehrt Fahrraddiebstähle zur Anzeige gebracht. Die Tatörtlichkeiten lagen hierbei überwiegend in unversperrten Nebengebäuden. Sachdienliche Hinweise zu Taten werden weiterhin unter der Telefonnummer 09632/ 8490 erbeten.

Die Erkenntnisse aus den Strafanzeigen nimmt die Polizeiinspektion Waldsassen zum Anlass, der Bevölkerung einige Verhaltenstipps an die Hand zu geben: „Sichern Sie Ihr Fahrrad auch dann, wenn es in Ihrem Hof beziehungsweise Anwesen abgestellt ist. Schließen Sie Ihr Fahrrad nicht nur ab, sondern an. So verhindern Sie, dass Ihr Zweirad weggetragen werden kann. Vor allem Abschreckung schützt vor Fahrradklau. Dafür eignen sich insbesondere stabile Bügelschlösser und Panzerkabel. Entscheiden Sie sich bei Ketten, Bügeln und Schlössern in jedem Fall für geprüfte Qualität und für hochwertiges Material wie durchgehärteten Spezialstahl und massive Schließsysteme. Vielerorts bieten unterschiedliche Institutionen wie Versicherungen, Fahrradhändler, der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC), sowie Vereine oder Institutionen bei Vorlage eines Eigentumsnachweises eine alphanumerische Codierung des Fahrrads an. Viele Fundämter und Polizeidienststellen sind in der Lage, diesen Code zu ,übersetzen‘ und als ,Klarinformation‘ zu lesen. So kann sehr schnell eine Plausibilitätsprüfung erfolgen, die klärt, ob der Radfahrer möglicherweise tatsächlich der rechtmäßige Eigentümer ist. Nutzen Sie die Fahrradpass-App, um Ihr Rad zu registrieren.“