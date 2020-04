Ein auf einer Terrasse in Oberkotzau abgestelltes Fahrrad entwendete ein Unbekannter in der Nacht auf Mittwoch, 15. April.

Oberkotzau. In der Zeit von Dienstag, 22 Uhr, bis Mittwoch, 6 Uhr, nahm der Täter das nicht versperrte Mountainbike der Marke „Scott“ im Wert von etwa 100 Euro an sich und entkam damit in unbekannte Richtung. Dazu musste er über den Zaun steigen, der das Anwesen in der Konradsreuther Straße begrenzt.

Die Ermittler der Polizeiinspektion Hof bitten unter der Telefonnummer 09281/ 7040 um Hinweise auf den Täter und den Verbleib des Fahrrades.