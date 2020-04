Personenkontrolle 18-Jähriger hat Joint und Marihuana bei sich

Am Mittwoch, 15. April, gegen 19.10 Uhr, wurde ein 18-jähriger Nittenauer zu einer Personenkontrolle im Zusammenhang mit den Ausgangsbeschränkungen in Bruck, Am Sand, angehalten.