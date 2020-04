Ausgangsbeschränkung Polizei Münchberg erteilt fünf Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Dienstagabend, 14. April, wurden drei junge Männer, die zu Fuß am Bahnhof in Münchberg unterwegs waren, einer Kontrolle unterzogen.