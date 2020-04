Sachbeschädigung Unbekannte reißen Blumen aus Beet und zertrampeln Osterdekoration

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 12. auf 13. April, wurden durch unbekannte Täter in Jägersruh in Hof im Bereich der Bushaltestelle Ostendstraße Blumen aus einem Beet und die angebrachte Osterdekoration herausgerissen und zertrampelt.