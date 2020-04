Keine Beute Unbekannter bricht in Einfamilienhaus in Bruck ein und scheitert an Feuertüre

Foto: 123rf.com

In der Sollbacher Straße in Bruck in der Oberpfalz kam es im Tatzeitraum vom Samstag, 4. April, bis Freitag, 10. April, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.