Die Polizei sucht Zeugen Freilaufender Schäferhund beißt zu – 71-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Am Samstagnachmittag, 11. April, war ein 71-jähriger Radfahrer aus Niedermurrach zwischen Prackendorf und Bach unterwegs. In Tradhof lief plötzlich ein Schäferhund auf ihn zu und biss in den Oberschenkel.