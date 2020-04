Renitent Betrunkener Fahrradfahrer greift in Amberg Polizisten an

Zuerst betrunken mit dem Fahrrad gefahren, dann Widerstand geleistet ...

Amberg. Am Donnerstagabend, 2. April, sollte ein Fahrradfahrer in Amberg kontrolliert werden, was diesem gar nicht passte. Der in Schlangenlinien flüchtende Amberger kam aber nicht weit und musste absteigen. Es stellte sich heraus, dass er mit circa 1,8 Promille alkoholisiert war und ein Tütchen mit Marihuana einstecken hatte. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der 27-Jährige wurde immer renitenter und trat um sich. Die Polizisten fesselten ihn mit Handschellen und brachten ihn zur Dienststelle, wo alle weiteren polizeilichen Maßnahmen durchgesetzt wurden und er die Nacht in der Zelle verbringen durfte. Verletzt wurde niemand, aber es werden Ermittlungen wegen einem tätlichen Angriff auf Polizeivollzugsbeamte, Widerstands gegen Polizeivollzugsbeamte und Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohols geführt.