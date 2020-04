10.000 Euro Schaden Güterzug erfasst Baggerschaufel – Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr

Am Samstag , 28. März, ist es auf der Bahnstrecke Regensburg-Weiden bei Schwandorf im Bereich einer Baustelle zu einer Kollision eines Güterzuges mit einer Baggerschaufel gekommen. Durch den Zusammenstoß kam es zu Schäden an der Lok des Güterzuges und zu Verspätungen im Bahnverkehr.

Schwandorf. Am Samstagnachmittag kam es gegen 13.20 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Güterzug und einer im lichten Raum zwischen den Gleisen liegenden Baggerschaufel. Die Kollision ereignete sich auf der Bahnstrecke 5860 zwischen Schwandorf und Klardorf in Fahrtrichtung Regensburg im Bereich einer Baustelle bei Kilometer 41.300 nahe dem Bahnhof Schwandorf. Die Bundespolizei geht jetzt dem Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr nach.

Nach bisherigen Ermittlungen war der betreffende Streckenabschnitt zwischen 12.50 und 13.15 Uhr wegen Bauarbeiten in beide Richtungen gesperrt. Nachdem die Gleisfreimeldung erfolgt war, befuhr ein Güterzug in Fahrtrichtung Regensburg die Strecke mit etwa 50 bis 70 km/h und kollidierte mit einer Baggerschaufel (Zweischalengreifer), die zwischen den Gleisen im Lichten Raum, aber offensichtlich zu nahe am befahrenen Gleis lag. Durch den Zusammenstoß entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden an der Lok des Güterzuges von etwa 10.000 Euro. Unter anderem waren das Räumschild, eine Aufstiegshilfe und eine Bremsaufhängung in Mitleidenschaft gezogen. Weitere Schäden entstanden am Gleisbett und an einigen Schwellen. Die Baggerschaufel blieb nach bisherigen Erkenntnissen unbeschädigt.

Auf Grund des Zusammenstoßes musste die Strecke bis 16.25 Uhr gesperrt werden dadurch kam es bei zwei Zügen zu insgesamt 215 Minuten Verspätung und zu zwei Teilausfällen.