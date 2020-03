Niemand verletzt Technischer Defekt löst Feuer aus – BMW brennt komplett aus

Ein zwanzig Jahre alter BMW einer 65-jährigen Frau brannte Montagabend, 30. März, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Adresse „Am Alten Gericht“ in Schwarzenbach am Wald komplett aus.