Leicht verletzt 22-Jähriger missachtet Vorfahrt eines 75-jährigen Zweiradfahrers

Foto: 123rf.com

Am Montag, 30. März, um 13.55 Uhr, missachtete ein 22-jähriger Tesla-Fahrer an der Einmündung Ganghoferstraße/Leonhard-Seidel-Straße in Münchberg die Vorfahrt eines 75-jährigen Zweiradfahrers, wobei der Zweiradfahrer gegen die Fahrerseite des Pkws stieß.