Hinweise erbeten Tiefe Kratzer über beide Türen der Beifahrerseite eines Pkws

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Freitag, 27. März, 14 Uhr, bis Samstag, 28. März, 8.45 Uhr, wurde ein in Wackersdorf am Marktplatz 3 geparkter Pkw verkratzt.