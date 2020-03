Polizei bittet um Hinweise Einbruch in Scheune und versuchter Einbruch in Haus

Foto: 123rf.com

Im Zeitraum zwischen Ende Februar und Samstag, 28. März, kam es in Zogenreuth, einem Ortsteil von Auerbach, zu einem Einbruch in eine abgelegene Scheune sowie zu einem versuchten Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus.