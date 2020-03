Vorfall in Weiden Betrunkener greift Rettungsdienst an

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am frühen Samstagabend, 28. März, wollte ein Linienbusfahrer am ZOB in Weiden einen vom Schlaf übermannten Fahrgast wecken. Nachdem der Busfahrer den offensichtlich betrunkenen Mann im Bus nicht wach brachte, wurde der Rettungsdienst informiert.