Verfahren eingeleitet Pkw-Fahrer ohne Fahrerlaubnis fährt beinahe in Supermarkt

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Donnerstagnachmittag, 26. März, fiel Schleierfahndern der Hofer Grenzpolizeigruppe in Rehau vor einem Supermarkt ein Mercedes mit Augsburger Zulassung auf. Der Pkw parkte unmittelbar vor dem Eingang des Supermarktes in auffälliger Weise.