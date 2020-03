Ermittlungen in Hof Einbrecher bedienten sich an Geldspielautomaten in einer Shisha-Bar

Auf den Geldspielautomaten in einer Shisha-Bar hatten es Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch, 25. März, abgesehen. In der Folgenacht versuchten sich Täter an einem Getränkeautomaten in einer Kantine. Die Ermittler der Polizeiinspektion Hof bitten um Zeugenhinweise.

Hof. In der Zeit von Dienstag, 19 Uhr, bis Mittwoch, 8.15 Uhr brachen Diebe die Tür zu der Bar in der Alsenberger Straße auf und gelangten so in den Gastraum. Dort hebelten sie einen Geldspielautomaten auf und entwendeten Bargeld in dreistelliger Höhe. Dabei richteten sie rund 700 Euro Sachschaden an.

In der Nacht auf Donnerstag öffneten weitere Unbekannte gewaltsam ein Fenster einer Kantine in der Mühlstraße. Dort versuchten sie einen im Flur befindlichen Getränkeautomaten aufzubrechen. Allerdings gelang es ihnen nicht, diesen zu öffnen und sie zogen ohne Beute ab. Sie hinterließen Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

In beiden Fällen bittet die Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Hof unter der Telefonnummer 09281/ 704-0 um Zeugenhinweise.