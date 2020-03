In Schwandorf aufgefunden Wem gehört dieses Fahrrad?

Foto: PI Schwandorf

Ein Anwohner beobachtete am späten Mittwochabend, 25. März, wie eine Frau in der Nagelschmidgasse in Schwandorf vor seinem Anwesen an den dort abgestellten Fahrrädern hantierte und Lichter und Sättel umsteckte.