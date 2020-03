Zeugen gesucht Kunststoffkiste in Brand gesetzt – Ermittler gehen von Brandstiftung aus

Einen Brand, der glücklicherweise glimpflich ausging, verursachte ein Unbekannter am Montag, 23. März, an einem Vereinsheim in der Schützenstraße in Oberkotzau. Die Ermittler der Polizeiinspektion Hof bitten um Zeugenhinweise.