Zeugen gesucht Unbekannter bricht in Gartenhaus ein

In der Zeit von Sonntagabend, 22. März, 20 Uhr, bis Montagmorgen, 23. März, 5.30 Uhr, wurde in Selb in Erkersreuth in der Straße „Am Geiersberg“ ein Gartenhaus durch einen oder mehrere unbekannte Täter, aufgebrochen.