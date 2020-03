16 Personen evakuiert Wohnungsbrand in Weiden – Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz

Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei musste am Dienstag, 24. März, gegen 11.35 Uhr zu einem Anwesen in der Weidener Leimberger Straße ausrücken. Ein Anwohner teilte aus dem Nachbaranwesen Rauch mit. Bei näherer Beobachtung konnte der Mitteiler aus der Ferne sogar Flammen und eine aufgebrachte Person in der betroffenen Wohnung feststellen.