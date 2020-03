Polizei bittet um Hinweise Unbekannte klauen Akkuschrauber und Bohrmaschine

Am Freitag, 20. März, zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter zwei Werkzeugmaschinen (einen Akkuschrauber und eine Bohrmaschine) im Wert von 400 Euro. Die Maschinen lagen neben einer Garage in der Straße „Am Pfarrweiher“ in Pfreimd.