10.000 Euro Schaden Mann schließt Gasflasche an der falschen Leitung an – 81-Jährige bei Verpuffung verletzt

Foto: 123rf.com

Verletzungen durch eine Gasverpuffung erlitt am Montagmorgen, 24. März, eine 81 Jahre alte Frau in einer Wohnung in Marktleuthen. Zudem entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen.