Die Polizei ermittelt Hund beißt Mann in die Hand

Am Sonntag, 22. März, gegen 15.20 Uhr, ließen ein 22-jähriger Mann und eine gleichaltrige Frau ihren Hund auf dem Volksfestplatz in Burglengenfeld unangeleint herumtollen.

Burglengenfeld. Als ein Ehepaar aus Burglengenfeld ebenfalls mit ihrem Hund, den sie an der Leine führten, vorbeikam, ging der freilaufende Hund auf das Tier des Ehepaares los. Bei dem Versuch, dazwischen zu gehen, wurde der 62-jährige Burglengenfelder von dem Hund des jungen Pärchens in die Hand gebissen. Zur Behandlung seiner Verletzung musste sich dieser in die Asklepios-Klinik Burglengenfeld begeben. Gegen das jüngere Paar wird nun wegen Körperverletzung durch Unterlassen ermittelt.