Hinweise erbeten Diebe hebeln Münzautomaten in Waschpark auf

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Dienstag, 18. Februar, 21 Uhr, bis Sonntag, 22. März, 12 Uhr, wurden in einem Waschpark in der Straße „Am Brunnfeld 2“ in Schwandorf Münzautomaten von bislang unbekannten Tätern aufgehebelt.