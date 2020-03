Spiegelklatscher Unfallflüchtiger hinterlässt Teile seines Außenspiegels

Foto: 123rf.com

Am Freitagabend, 20. März, in der Zeit von 21 bis 22.40 Uhr kam es zu einer Beschädigung an einem Pkw, der in der Selbitzer Straße, Höhe Hausnummer 38, in Marlesreuth, einem Stadtteil von Naila geparkt war.