Unterbringung in Fachklinik Nackter Betrunkener will alles „kurz und klein“ schlagen

Foto: Marcel A Mayer

Einem bereits mehrfach in ähnlicher Weise auftretenden, gewalttätigen erheblich alkoholisierten 32-Jährigem sahen sich Polizeibeamte am Donnerstagabend, 19. März, kurz vor Mitternacht in einer Wohnung in der Regensburger Straße in Amberg gegenüber.