Marihuanageruch Angerauchter Joint auf dem Boden verrät 17-Jährigen

Foto: 123rf.com

Im Rahmen einer Kontrolle am Donnerstagabend, 19. März, in Thiersheim stellten die Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Selb Marihuanageruch fest. Daraufhin entdeckten die Beamten in der Nähe eines 17-Jährigen aus dem Landkreis Wunsiedel auf dem Boden einen angerauchten Joint.