Hinweise erbeten Diebstahl von fünf Bienenvölkern

Foto: Irina Tischenko/123rf.com

Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Zeit von Mittwoch, 11. März, 18 Uhr, bis Mittwoch, 18. März, 16 Uhr, fünf Bienenvölker (Zuchtköniginnen mit Hofstaat), die bei Niedermurach in Kisten an der Gemeindestraße von Voggendorf nach Haarbühl beim Steinbruch abgestellt waren.