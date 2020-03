Zeugen gesucht Unbekannter beschädigt hintere Seitenscheibe eines BMW

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Mittwoch, 18. März, im Zeitraum zwischen 8 und 11.45 Uhr, mit einem unbekannten Gegenstand die linke hintere Fahrzeugscheibe eines in der Oskar-von-Miller-Straße in Nabburg geparkten Pkw BMW.