Polizei bittet um Hinweise Zwei Pkw am gleichen Ort zerkratzt

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Dienstag, 17. März, 18 Uhr, auf Mittwoch, 18. März, 18.30 Uhr, wurde in der Ganghoferstraße in Münchberg an einem Ford-Fiesta die gesamte Beifahrerseite mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Schaden beträgt circa 2.000 Euro.