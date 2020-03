Unerlaubte Müllablagerung Übeltäter wirft illegal Hausmüll weg und hinterlässt seine Personalien

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Eine unerlaubte Müllablagerung wurde am Sonntagabend, 15. März, in Schwarzenbach am Wald auf der Staatsstraße 2194 zwischen Göhren und Grubenberg gemeldet.