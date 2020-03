Einsatz in Amberg 18-jähriger randaliert und bespuckt Polizeibeamte

Am Sonntag, 15. März,um 3 Uhr, wurden Polizeibeamte in die Philippstraße nach Amberg gerufen, nachdem der 18-jährige Sohn in der elterlichen Wohnung randalierte.