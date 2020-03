Raffinierter Trickbetrug Unbekannte ergaunern sich in Naila Geld

Ein Unbekannter gab sich am Samstagnachmittag,14. März, telefonisch als Chef einer Metzgerei in Naila aus. Er rief bei einer benachbarten Gaststätte der Metzgerei an und bat die Mitarbeiter darum, Geld für einen Schlüsseldienst auszulegen.