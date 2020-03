Crash am Supermarktparkplatz Betrunkener Fahrer wird nach Unfallflucht gestellt

Foto: 123rf.com

In dem Mittagsstunden des Freitag, 13. März, kam es zu einer Unfallflucht am Parkplatz eines Discounters in der Waldershofer Straße. Dabei fuhr ein schwarzer Opel gegen den Skoda einer 67-jährigen Frau aus Pullenreuth und verursachte einen Schaden in Höhe von 4.500 Euro.