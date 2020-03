1,54 Promille Zu tief ins Glas geschaut – 29-Jähriger muss Führerschein abgeben

Foto: 123rf.com

Am Samstagmorgen,14.März, gegen 2.45 Uhr, wurde ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Stulln in der Regensburger Straße in Nabburg einer Verkehrskontrolle unterzogen.