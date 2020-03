Internationaler Haftbefehl Festnahme in Neunburg vorm Wald – 31-Jähriger wird nach Polen ausgeliefert

Am Dienstag, 3. März, konnten Beamte der PI Neunburg vorm Wald einen 31-jährigen polnischen Staatsbürger, der in Polen Straftaten zum Nachteil der öffentlichen Sicherheit und Ordnung begangen hat, in Neunburg vorm Wald festnehmen.