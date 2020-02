Fahndung Mann soll sich lautstark antisemitisch geäußert haben – Polizei bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden in der Oberpfalz sucht nach einem Mann, der sich am Montag, 24. Februar, in Weiden vor einem Geschäft lautstark antisemitisch geäußert haben soll.

Weiden. Am Montag, 24. Februar, gegen 9.50 Uhr, habe sich der Tatverdächtige in psychisch auffälliger Weise vor einem Geschäft in Weiden lautstark über die Preise der Textilien beschwert und hätte dies verbal „den Juden“ zugeschrieben. Das Geschäft befindet sich in der Wörthstraße in Weiden in der Oberpfalz. Ferner soll er sinngemäß geäußert haben, dass „es wieder einen Hitler bräuchte“.

Der Sachverhalt wurde durch das Geschäft später am Tag zur Anzeige gebracht. Fahndungsmaßnahmen der Polizeiinspektion Weiden in der Oberpfalz verliefen bislang ohne Ergebnis, dauern jedoch an. Im Rahmen der Ermittlungen finden indessen bereits Personenüberprüfungen statt. Das Geschehen sei außerdem von mehreren Passanten beobachtet worden, die wertvolle Hinweise liefern könnten und als Zeugen benötigt werden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden in der Oberpfalz hat die Ermittlungen unter anderem wegen Volksverhetzung und Beleidigung aufgenommen und hofft nun dringend auf Hinweise zum Tatverdächtigen, der wie folgt beschrieben wird: etwa 1,70 Meter groß, circa 65 Jahre alt, schlanke Statur, bayerischer Dialekt, abgetragene/ungepflegte hellbraune Jacke und hellbraune Hose; Wer kann Angaben zum Gesuchten machen oder hat das Geschehen beobachtet? Die Ermittler nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 0961/ 401-291 oder über jede andere Polizeidienststelle entgegen. Jeder Hinweis kann für die weiteren Ermittlungen wichtig sein!