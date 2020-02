Lenker und Pkw unbeschadet Pkw rutscht fast in Flutkanal – Feuerwehr muss Fahrzeug sichern

Foto: FedericoC/123rf.com

Viel hat nicht gefehlt, dann wäre der Pkw samt Fahrer im Flutkanal gelandet. So blieben Fahrer und Pkw nahezu „unbeschädigt“. Ein 82-jähriger Weidener war am Donnerstag, 27. Februar, bei regem Schneetreiben und Straßenglätte mit seinem Pkw in Weiden unterwegs.