Bereits zum dritten Mal Uneinsichtiger 63-Jähriger bezieht widerrechtlich Strom

Bereits zum dritten Mal sei am Mittwoch, 26. Februar, gegen 10 Uhr, ein amtsbekannter 63-Jähriger aus Marktredwitz dabei erwischt worden, wie er widerrechtlich aus dem Keller des unter anderem von ihm bewohnten Mehrfamilienhauses in der „Schuhwiese“ in Marktredwitz Strom bezieht.