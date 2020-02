Unfall bei Münchberg Auf Sommerreifen zu schnell unterwegs – 60-jähriger Berliner zerlegt seinen Porsche auf der A9

Am frühen Mittwochnachmittag, 26. Februar, befuhr ein 60-jähriger Deutscher aus Berlin mit seinem Porsche Carrera die Bundesautobahn A9 in Richtung München. Zwischen den Anschlusstellen Münchberg-Nord und Münchberg-Süd geriet das Fahrzeug auf schneeregennasser Fahrbahn ins Rutschen und streifte zunächst die Mittelschutzplanke.

Münchberg. Anschließend schleuderte das Fahrzeug über die gesamte Fahrbahn der Autobahn und krachte in die rechte Leitplanke. Von dort schleuderte das Fahrzeug wieder zurück nach Links, drehte sich dabei um die eigene Achse und kam schließlich auf der linken Fahrspur zum Stehen. Wie durch ein Wunder kam es, trotz dichten Verkehrs, nicht zum Zusammenstoß mit anderen Verkehrsteilnehmern. Auch der Fahrer des Unfallfahrzeuges wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. An seinem hochwertigen Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Die Bundesautobahn A9 musste, zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn durch die Autobahnmeisterei Münchberg, teilweise komplett gesperrt werden. Dadurch entstand Rückstau von mehreren Kilometern. Unfallursächlich dürfte sein, dass auf dem Fahrzeug, trotz winterlicher Witterung, nur Sommerreifen aufgezogen waren.

Lobend zu erwähnen sind mehrere Ersthelfer die spontan anhielten und sich um den Mann kümmerten, beziehungsweise die Unfallstelle bis zum Eintreffen der Polizei absicherten.